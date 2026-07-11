Cuba.-AMP.- El Gobierno de Cuba confirma el segundo apagón a nivel nacional en una semana

BEIJING, July 8, 2026 -- People walk down a dark street amid a nationwide blackout, in Havana, the capital of Cuba, in the small hours of July 7, 2026. Cuba's state-run National Electric Union said Monday that the country's national power system suffer - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han confirmado este viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el segundo en esta semana, y han anunciado la activación de los protocolos para comenzar la recuperación.

El operador de la red y el Ministerio de Energía de Cuba confirman que el país sufre nuevamente un apagón a nivel nacional por segunda vez esta semana.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico", ha notificado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en una escueta publicación en redes sociales.

El titular de esta cartera ministerial, Vicente de la O Levy, ha descrito la situación como "compleja", si bien ha recalcado que ya se está trabajando en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), depositando su confianza en los trabajadores "dignos y comprometidos" que "se fajan cada día con el apagón".

"¡Aquí no se rinde nadie!", ha concluido el ministro con un mensaje de aliento para un país que este pasado lunes sufría un nuevo apagón total.

Una vez activados todos los protocolos de contingencia, el foco se ha puesto en el restablecimiento del servicio, dando prioridad a los "centros vitales" del país.

Así, hospitales como los de Ciego de Ávila y Morón han sido de los primeros en recibir energía a partir de un "microsistema creado con los motores de generación fuel oil de los emplazamientos de Morón, Ceballos y Ciego Norte, pertenecientes a la Empresa de Generación y Mantenimiento a Grupos Eletrógenos de Fuel (EMGEF)", según ha compartido Unión Eléctrica de Cuba un par de horas después del apagón.

Por su parte, desde la Empresa Eléctrica La Habana han informado a la población cubana de que, pasadas aproximadamente cuatro horas tras la desconexión del SEN, se ha restablecido el suministro en un total de diez subestaciones, cinco hospitales y 16 circuitos de distribución, que benefician a 48.270 clientes, entre otros.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

A ese respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de tratar de "inducir un estallido social por asfixia" en el país al "bloquear el acceso de combustible a Cuba". "Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", ha llegado a defender el mandatario.