El presidente de Cuba se abre a dialogar con EEUU sin presiones y con respeto a su soberanía e independencia

"Yo creo que es posible", asegura Díaz-Canel

EEUU pide prudencia a Cuba en medio del fuego cruzado por definir los contactos como "mensajes de alto nivel" o negociaciones

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado a favor este jueves de dialogar con Estados Unidos, si bien ha puesto como condición que estas conversaciones se lleven a cabo "sin presiones" y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.

"Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar", ha señalado el mandatario en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha reiterado que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos se tienen que dar bajo un prisma de igualdad y de "respeto" a la soberanía, independencia y autodeterminación de las naciones, así como sin abordar temas que se puedan percibir como una "injerencia" de los asuntos internos de la isla.

"Un diálogo como ese se puede construir; una relación entre vecinos, civilizada, que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones", ha indicado, agregando que hay temas comunes a tratar, como la seguridad, la migración o la lucha contra el narcotráfico.

Díaz-Canel ha señalado que la posición que defiende de diálogo sin presiones es "histórica" y de "continuidad", puesto que ya fue definida por la principal figura política de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y por su predecesor, su hermano Raúl Castro. "Yo creo que es posible", ha sentenciado.

LA CASA BLANCA PIDE PRUDENCIA A CUBA

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado en declaraciones a la prensa que Cuba debería ser "prudente" en sus declaraciones dirigidas hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que "el Gobierno cubano está en las últimas y su país está a punto de colapsar".

"El presidente siempre está dispuesto a ejercer la diplomacia y creo que eso es algo que está sucediendo de hecho con el Gobierno cubano", ha afirmado con respecto a un proceso de negociaciones que Cuba ha negado que se haya iniciado.

No obstante, el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha afirmado este jueves durante una entrevista con la cadena CNN que entre las partes sí ha habido "intercambio de mensajes" al "más alto nivel", si bien no ha dejado claro si se trata de negociaciones formales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado recientemente "sumamente preocupado" por la situación humanitaria en Cuba ante la necesidad del país caribeño de importar petróleo y ha reiterado la demanda de larga data de la Asamblea General de que Estados Unidos detenga su embargo sobre la isla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que impondría nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a Cuba, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que ha rechazado estas acusaciones y ha mostrado su disposición a "reactivar" la cooperación con Washington.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la muerte de más de un centenar de personas y con la captura del presidente Nicolás Maduro, supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de este país hacia Cuba, que a cambio prestaba servicios de protección y seguridad a través de sus fuerzas.

En este nuevo escenario, las tensiones entre Washington y La Habana se han recrudecido, mientras múltiples países, organizaciones e incluso figuras como el Papa León XIV han pedido diálogo. Ante este marco, el Gobierno chino ha confirmado el envío de ayuda financiera y humanitaria a Cuba, mientras que México ha manifestado su intención de asistir al país