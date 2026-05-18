El presidente de Cuba reafirma el derecho a la "legítima defensa" ante una posible "arremetida bélica"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje oficial. - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reafirmado este lunes el derecho a la "legítima defensa" de la isla ante una posible "arremetida bélica" y ha afirmado que "las amenazas de agresión militar contra Cuba" por parte de Estados Unidos "son conocidas", unas palabras con las se ha referido a la postura de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional", ha apuntado el mandatario, que ha incidido en que Cuba "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país".

En este sentido, ha hecho hincapié en carece de este tipo de planes "contra Estados Unidos", y ha destacado que "no los ha tenido nunca". "Esto lo conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", ha señalado, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", ha afirmado.

Por su parte, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha incidido en el derecho a la "legítima defensa" de la isla frente a "cualquier agresión externa" y ha manifestado que "como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa". "Es un principio reconocido por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", ha indicado, también en un comunicado en redes sociales.

En este sentido, ha aseverado que "quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba, se valen de cualquier pretexto". "No importa cuán mendaces y ridículos sean (esos argumentos) para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen", ha zanjado.

Sus palabras llegan un día después de que el portal estadounidense Axios informara de que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares ha activado todas las alarmas en Estados Unidos, que cree que La Habana podría utilizarlos para atacar la base de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Key West, en Florida, ubicado a una distancia de apenas 144 kilómetros de la isla.

El propio Rodríguez ya advirtió el domingo de que su país ejercerá el derecho a la defensa propia "hasta las últimas consecuencias" si es atacado, pero alertó de que esto podría provocar "un baño de sangre".