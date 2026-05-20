Rubio propone una "nueva relación" directa entre EEUU y el pueblo cubano sin las autoridades de la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia / Agf

Asegura que la crisis energética no responde a un bloqueo de EEUU sino al "saqueo" de los beneficios por una pequeña élite cubana

Cuba describe a Rubio como "vocero de intereses corruptos" y le acusa de querer arrastrar a la isla al pasado neocolonial

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha propuesto este miércoles al pueblo cubano establecer una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades de la isla, a las que ha acusado de "saquear miles de millones de dólares", a través de empresas como GAESA, el conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas y sancionado recientemente por Washington.

"Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos", ha dicho Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado este miércoles en redes sociales.

En el mismo ha acusado al Gobierno cubano de exigir "sacrificios" al pueblo a la par que una pequeña élite "acapara las ganancias de sus negocios".

"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", ha apuntado el secretario de Estado.

Rubio ha asegurado así que después de años disfrutando del petróleo gratis de Venezuela, ahora las autoridades de la isla adquieren este combustible para sus propios intereses, como abastecer sus vehículos, sus propios generadores, o "enviar a sus familiares a vivir con lujos a Madrid e incluso a Estados Unidos".

Es por ello que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una "nueva relación" con el pueblo cubano. "Pero tiene que ser directamente con ustedes", ha dicho. "Estamos ofreciendo cien millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica, u otros grupos caritativos de confianza", ha advertido.

No obstante, ha concedido que "al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente", por lo que ha ofrecido una vía alternativa para una "nueva Cuba", una en la que cada uno de sus ciudadanos tenga derecho a emprender su propio camino, como ya han logrado otros compatriotas fuera de la isla, si bien no ha dado más detalles acerca de cómo Washington pondría en marcha esta iniciativa.

"Desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias. En todos los países excepto uno, Cuba", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana.

"Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla, sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse (...) donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo (...) Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes?", se ha preguntado.

"En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países; y actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", ha manifestado.

"VOCERO DE INTERESES CORRUPTOS"

Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reprochado a su homólogo estadounidense que siga profiriendo el "mendaz" discurso que culpa al Gobierno de Cuba del "daño despiadado" que el bloqueo de Washington ha venido ejerciendo sobre la isla desde hace décadas.

"Es el vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de Florida y que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense, ni de los cubanos que allí viven", ha escrito en redes sociales.

Rodríguez también ha incidido en que Cuba no ha rechazado esa ayuda de cien millones de dólares a la que ha hecho referencia Rubio en su discurso, pero ha remarcado el "cinismo" de la oferta "ante el efecto devastador" que está teniendo tanto el bloqueo económico como el "cerco energético".

Asimismo, ha afeado a Rubio que haya aprovechado la "nefasta fecha del 20 de mayo" de 1902 al principio de su exposición para relacionar un país independiente con lo que fue "un periodo neocolonial", en el que la isla sirvió de "apéndice dependiente" de Estados Unidos, un escenario, ha dicho, al que el secretario de Estado parece pretender "que Cuba regrese".

"La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía", ha remarcado el ministro de Exteriores, haciendo alusión a una ley del Congreso de Estados Unidos por la que se accedía a retirar las tropas estadounidenses de la isla tras la guerra con España a principios del siglo pasado a cambio de la subordinación de la isla.