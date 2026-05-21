Cuba.- AMP.- Rusia afea a EEUU su "intolerancia" a la "disidencia" tras las sanciones a Cuba y la imputación de Castro

Archivo - HAVANA, Jan. 28, 2023 -- Cuban revolutionary leader Raul Castro (1st L, front), Cuban President Miguel Diaz-Canel (2nd L, front) and Cuban Prime Minister Manuel Marrero Cruz (1st R, front) attend an activity commemorating the 170th birth annive - Europa Press/Contacto/Zhu Wanjun - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha reprochado a Estados Unidos su "intolerancia" hacia la "disidencia" tras las últimas sanciones a Cuba y la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo hace tres décadas de dos aviones civiles pertenecientes a una organización de la oposición, que dejó cuatro muertos.

Las últimas medidas coercitivas para asfixiar la economía cubana y estrechar aún más el cerco energético, impidiendo el suministro de combustible por terceros países, "es un claro reflejo de la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia", ha valorado la portavoz de Asuntos Exteriores rusa, Maria Zajarova.

Así, la portavoz ha puesto de relieve que esta reactivación de las sanciones por parte de la Administración de Donald Trump llegan "tras largos años de embargo comercial, económico, financiero y humanitario" hacia el país caribeño, según recogen agencias rusas.

Zajarova ha vuelto a expresar "la plena solidaridad" de Rusia con Cuba, además de reiterar su condena ante "cualquier intento de burda injerencia en los asuntos internos de una nación soberana, intimidación, ilegales medidas restrictivas de carácter unilateral, amenazas y chantaje".

La portavoz de Exteriores ha señalado que Rusia seguirá "brindando el apoyo más enérgico al hermano pueblo cubano durante este período de dificultades extremas", así como dialogando "sobre todas las cuestiones de interés recíproco", después de que se le haya preguntado si el Gobierno de la isla ha solicitado ayuda militar.

UNA ACUSACIÓN "INACEPTABLE"

En esa línea se ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, para quien este tipo de presiones ejercidas contra antiguos dirigentes y actuales líderes del Estado cubano son "inaceptables" y "rozan la violencia".

"Creemos que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse estos métodos (...) De hecho, no es la primera vez que vemos algo así, y no lo toleramos", ha afeado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

A las sanciones económicas que Trump viene imponiendo a Cuba desde principios de año, incluyendo amenazas a terceros países con aranceles a sus exportaciones si suministran combustible a la isla, se suma ahora un paso más de Washington al imputar a Raúl Castro por estos hechos ocurridos en 1996, en una maniobra que recuerda a la emprendida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.