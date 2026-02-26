Cuba.- AMP.- Rusia tilda de "agresiva provocación estadounidense" en incidente con una lancha en las costas de Cuba

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - JANUARY 20, 2026: The Russian Foreign Ministry's official spokeswoman Maria Zakharova during a press conference at the Russian Foreign Ministry Press Centre to review Russian diplomacy in 2025 - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha tildado este jueves de "agresiva provocación estadounidense" el incidente registrado el miércoles en aguas de Cuba, tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas.

"Es una agresiva provocación estadounidense, destinada a incrementar las tensiones y provocar un conflicto", ha sostenido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en unas declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias TASS.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que "es importante que todo el mundo ejerza contención y no lleve a cabo acciones provocativas", al tiempo que ha considerado adecuada la respuesta de las fuerzas cubanas ante el citado incidente.

"No hay nada que comentar sobre esto, dado que, tal y como ha dicho La Habana, los ciudadanos cubanos capturados intentaron entrar armados en la isla y reconocieron que querían hacerlo para llevar a cabo actividades terroristas. Los guardas fronterizos cubanos hicieron lo que tenían que hacer", ha apuntado.

Las autoridades cubanas han denunciado un intento "de infiltración con fines terroristas" por parte de Washington, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo, que se encuentran detenidos.

El Ministerio del Interior cubano ha afirmado que la embarcación, con matrícula de Florida, llegó a "una milla náutica al noreste del canalizo El Pino", tras lo que los agentes pidieron que se identificaran. "Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha sostenido.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington responderá "en consecuencia" al incidente, al tiempo que ha recalcado que las autoridades verificarán lo sucedido "de forma independiente". "Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas", ha zanjado.

El incidente tiene lugar en medio del aumento de las presiones de Estados Unidos sobre Cuba, incluido el endurecimiento de las restricciones contra la isla, en particular desde que la Administración de Donald Trump se haya hecho con el control de la comercialización del petróleo de Venezuela, a raíz de la captura, el pasado 3 de enero, del presidente de este país, Nicolás Maduro.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con aranceles a todo país que suministre este recurso a Cuba, si bien el Departamento del Tesoro abrió en las últimas horas la puerta a la entrada de petróleo venezolano en Cuba, siempre y cuando beneficien "al pueblo", quedando exentas de licencias las exportaciones "en las que participen o que beneficien a personas o entidades asociadas con el Ejército, los servicios de Inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas".