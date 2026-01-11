AMP.- Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Hu Yousong - Archivo

Expresa con sorna su beneplácito a la idea de que Marco Rubio sea "presidente" cubano

Cuba acusa a Estados Unidos de comportarse como "un hegemón criminal descontrolado"

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

"Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha reasltado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", ha afirmado en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.

En cambio "ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos", ha argüido.

En un mensaje anterior, Trump ha publicado un texto en el que un usuario de la red social X propone que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. "Marco Rubio será presidente de Cuba", plantea el usuario Cliff Smith, sin apenas actividad en su cuenta. "¡Me suena bien!", ha respondido Trump.

EEUU ES UN "HEGEMÓN CRIMINAL DESCONTROLADO"

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha respondido a Trump y ha acusado a Estados Unidos de comportarse como "un hegemón criminal descontrolado".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", ha denunciado Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El canciller cubano ha subrayado que "Cuba no recibe ni ha rebido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país" en referencia a la presencia de militares cubanos en el palacio presidencial venezolano durante el ataque estadounidense.

"A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", ha argüido.

Además, ha defendido el derecho de Cuba a "importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos".