AMP.- El viceprimer ministro de Cuba se reúne con Cuerpo y Albares en plena salida de empresas españolas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Orlando Pérez-Oliva Fraga - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, se ha reunido en Madrid con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un momento especialmente delicado para las empresas españolas que operan en la isla.

Pérez-Oliva, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, es el segundo alto cargo del régimen de la isla que se reúne con Albares en Madrid desde que lo hiciera el canciller, Bruno Rodríguez, a mediados del pasado mes de febrero y su visita se produce en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla, emulando la llevada a cabo en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Entonces, como en esta ocasión, desde Exteriores han puesto de relieve que el encuentro se ha producido "a petición" de la parte cubana y no por expreso deseo de Albares. Posteriormente, el propio ministro cubano ha desvelado en un mensaje en redes sociales que también ha tenido ocasión de reunirse con Cuerpo a su paso por Madrid.

"En la reunión se ha abordado la crítica coyuntura de Cuba y las graves consecuencias para los ciudadanos y para la economía de la isla", se han limitado a precisar desde el Ministerio de Exteriores, en una escueta nota que han acompañado con una imagen del encuentro con Albares, sin más detalles sobre el cariz de la conversación mantenida.

El departamento que encabeza Cuerpo ha confirmado a Europa Press que la reunión se produjo la víspera pero no han ofrecido más detalles sobre el encuentro, que se produce en un momento en que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen cubano han obligado en las últimas semanas a varias empresas españolas como Meliá o Iberostar a tener que dejar de operar los hoteles que gestionaban en la isla.

A su vez, el viceprimer ministro ha explicado que ha aprovechado sendos encuentros para agradecer la posición de España "ante compleja situación que enfrenta Cuba debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y cerco energético que se nos impone", sin brindar tampoco más detalles.

Albares ha manifestado recientemente su rechazo a una intervención militar en Cuba para desalojar del poder al presidente, Miguel Díaz-Canel, al tiempo que ha venido defendiendo que tienen que ser los cubanos quienes decidan su futuro.

Asimismo, no ha dudado en calificar de "inaceptable" la situación humanitaria que atraviesa la isla y en criticar el embargo impuesto por Estados Unidos, que España ha venido condenando de forma repetida desde hace años con su apoyo a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU.

El viceprimer ministro cubano ha llegado a Madrid procedente de París donde se reunió este martes con el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior en el Quai d'Orsay, Nicolas Forissier.