Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla

Archivo - April 27, 2026, Havana, Cuba: A driver ferries a passenger in Havana, Cuba in a bicitaxi, a pedal-powered three-wheeled rickshaw. The tricycles remain popular as passenger taxis during the severe energy crisis throughout the island nation, the r - Europa Press/Contacto/Paul Hennessy - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han informado este lunes de un nuevo apagón total del sistema eléctrico que ha dejado sin suministro a toda la isla.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto", ha indicado la UNE en redes sociales.

Unas dos horas después, la UNE ha informado de que una de las unidades generadoras de Energás Boca de Jaruco está ya "en servicio". También la provincia de Villa Clara ha activado la hidroeléctrica Hanabanilla bajo estrictas regulaciones.

El periódico Venceremos informa por su parte de que se está preparando la activación de microsistemas para abastecer "de forma paulatina" los centros vitales de la ciudad de Guantánamo.

El periodista de medios públicos cubanos Bernardo Espinosa, especializado en la red eléctrica, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que UNE y los Consejos de Defensa de las provincias cubanas han puesto en marcha ya los protocolos para "asegurar energía a Centros vitales".

"A la vez se trabaja para inicio de acciones que permiten restablecer gradualmente el sistema. Expertos y epecialistas investigan causas de la desconexión. Más información en emisiones de Canal Caribe", ha explicado.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagaones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.