MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

La cartera de Scott Bessent ha emitido las mismas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

La Administración estadounidense ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.

TRUMP DEFINE A LA ISLA COMO UNA "NACIÓN FRACASADA"

Negando que el objetivo de esta medida sea acelerar el colapso de la isla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Cuba es una "nación fracasada", especialmente desde la captura a comienzos de año del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque militar perpetrado por Washington sobre Caracas, el cual se saldó con más de un centenar de muertos.

"El país está muriendo de hambre y no tiene energía, ni petróleo, ni dinero. No tiene nada", ha considerado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa agregando que, a su juicio, "de alguna manera" el país "ya se ha venido abajo". No obstante, ha reiterado, en línea con declaraciones anteriores, que una vez se haya "encargado" de Irán, "de camino de vuelta" hará "una pequeña parada" para "solucionar" la situación.

A ese respecto, el magnate republicano ha manifestado querer "ayudar" a la isla. "El 95% de los cubanos votaron por mí. Son personas increíbles, son enérgicos, emprendedores... ¡Algunas de las personas más ricas de Miami son cubanas! (...) Y yo voy a cuidarlas bien y voy a dejar que vuelvan a su tierra con sus familias", ha insistido.

"Tenemos planes muy buenos para Cuba", ha sostenido para finalizar su intervención reivindicando la importancia de que, para ello, Washington deberá deshacerse de un "régimen que era muy duro y muy desagradable".