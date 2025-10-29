La Asamblea General de la ONU reclama de nuevo el fin del embargo estadounidense a Cuba

La Asamblea General de la ONU adopta una resolución que pide el fin del embargo de EEUU a Cuba - @UN_NEWS_CENTRE

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado por abrumadora mayoría una resolución que pide de nuevo el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto hace más de seis décadas por Estados Unidos sobre Cuba, una petición que se repite año tras año.

Un total de 165 países han votado a favor de la resolución, remarcando el impacto que tiene la medida contra la población civil que vive en la isla caribeña. La Habana ha perdido el respaldo de más de dos decenas de países respecto del año pasado.

De hecho, siete países se han posicionado en contra, incluido Estados Unidos y algunos de sus aliados, como Israel o Argentina, mientras que otros doce países --como Ecuador-- se han abstenido en la votación.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha celebrado que la votación haya salido adelante con los apoyos de "la mayoría del mundo": "Las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos. Pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la vida".

"Cuba, digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrocar al bloqueo genocida de seis décadas", ha manifestado el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha agradecido "a los países que con su voto han defendido la verdad de Cuba y han reclamado nuevamente el fin del bloqueo de Estados Unidos" al pueblo cubano. "Victoria de Cuba. Victoria de los pueblos. Victoria de la verdad frente a la mentira imperialista", ha expresado.

El Gobierno cubano sostiene que esta medida, con la que Washington busca ejercer presión política sobre La Habana, perjudica el desarrollo social. Las autoridades cubanas estiman que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 derivó en pérdidas superiores a los 7.500 millones de dólares.