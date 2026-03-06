Ascienden a cinco los muertos en el tiroteo entre fuerzas de seguridad cubanas y una embarcación de EEUU

Archivo - Bandera de Cuba - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Cuba han anunciado este jueves la muerte de uno de los heridos durante el tiroteo entre sus fuerzas de seguridad y los diez tripulantes de una embarcación estadounidense, cuando esta se aproximó a las costas de la isla, que acabó con cuatro de ellos fallecidos y los seis restantes heridos y detenidos.

"En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las lesiones recibidas", ha indicado el Ministerio del Interior en una nota leída en los informativos de la cadena de televisión estatal Canal Caribe, mientras la investigación avanza con la cooperación de La Habana y Washington, ha asegurado.

De este modo, son cinco los tripulantes muertos durante el enfrentamiento con los guardias fronterizos cubanos el pasado 25 de febrero, cuando fueron interceptados a bordo de una lancha, con matrícula de Florida, en aguas territoriales cubanas.

Los cinco restantes han sido imputados por delitos de "terrorismo", ha apuntado la Fiscalía de Cuba esta misma semana, tras denunciar un "intento de infiltración con fines terroristas" por parte de los diez tripulantes, al encontrar "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov)" y otros útiles para el combate en la lancha.

Según La Habana, todos ellos son cubanos residentes en el país norteamericano y cuentan con un "historial conocido de actividad delictiva y violenta" por apoyar o financiar "actos de terrorismo".