Cuba/Bolivia.- Cuba reprocha a Bolivia el retorno de sus médicos y afirma que Áñez es una "golpista" que dice "mentiras"

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reprochado este miércoles a la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, el retorno de los médicos cubanos en el marco de las relaciones bilaterales que la nación andina instauró en noviembre con la isla y le ha llamado "golpista" que dice "mentiras".

Cuba decidió retirar a 725 profesionales de Bolivia después de que la ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, especificara, en el marco de los disturbios desatados tras las elecciones del 20 de octubre, que había "una serie de acusaciones contra ciudadanos cubanos en el sentido de que habrían estado actuando en estos movimientos agresivos que han atormentado a la sociedad".

En este contexto, Cuba optó por retirar a los colaboradores "para no empeorar más la situación". Además, Bolivia detuvo a cuatro miembros de la Brigada Médica en El Alto acusados de incitar a la violencia, pero fueron liberados posteriormente.

En este contexto, Rodríguez ha señalado que Áñez, en el marco del primer informe de gestión de su Gobierno trasladado este miércoles con motivo del Día del Estado Plurinacional, "debería explicar al pueblo que tras el retorno a Cuba de los colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454.440 atenciones médicas".

"Dos meses sin brigada médica cubana en Bolivia se traduce en casi 1.000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5.000 intervenciones quirúrgicas y más de 2.700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado", ha criticado el ministro de Exteriores cubano mediante su cuenta de Twitter, en la que ha aseverado que las palabras de la "golpista autoproclamada en Bolivia" son "vulgares mentiras". "No son sólo cifras, son seres humanos", ha zanjado.

La mandataria boliviana ha resaltado este miércoles el cambio de rumbo que ha tomado la política exterior del país en los últimos dos meses. "Las relaciones internacionales tienen que servir para tener un mejor país, para generar intercambios beneficiosos y crecimiento interno", ha afirmado antes de hacer un repaso por los principales cambios registrados, como el distanciamiento con los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Asimismo, ha destacado que ha logrado "pacificar" Bolivia tras encontrarla en "un estado de convulsión" tras las elecciones del 20 de octubre, que se saldaron con la salida del país del ahora expresidente Evo Morales.