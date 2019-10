Cuba.- Borrell confirma en La Habana que los Reyes viajarán a Cuba justo después del 10N

Publicado 16/10/2019 19:19:06 CET

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha confirmado este miércoles en La Habana que los Reyes viajarán a Cuba con motivo del 500 aniversario de la ciudad, justo después de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Borrell ha hecho este anuncio en rueda de prensa junto a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, pero no ha confirmado las fechas exactas y se ha limitado a señalar que se anunciarán a su debido tiempo. Para Rodríguez, el anuncio es una "noticia excelente", según ha informado la Cancillería cubana en Twitter.

El viaje de los Reyes lo avanzó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando se desplazó a La Habana en noviembre de 2018, en la que fue la primera visita de un presidente del Gobierno español a Cuba en 32 años.

La ocasión la brinda el 500 aniversario de la ciudad de La Habana. No obstante, la previsión del Gobierno siempre ha sido que el jefe de Estado no esté en la capital cubana el día de los actos oficiales --el 16 de noviembre-- para no correr el riesgo de coincidir con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y el nicaragüense, Daniel Ortega.

La situación política ha llevado a que el viaje vaya a tener lugar justo después de unas elecciones generales. Al disolverse las Cortes el pasado septiembre, varias el Gobierno hizo saber que su plan era seguir adelante con la visita, aunque el pasado sábado, en la recepción con motivo de la Fiesta Nacional, Sánchez no la dio por confirmada.

Borrell ha viajado a Cuba para participar en la primera sesión de las "consultas políticas", un mecanismo de relación bilateral que España y Cuba acordaron crear durante la visita de Sánchez. Según ha explicado el ministro en Twitter, el mecanismo cubre asuntos políticos, de la actualidad internacional y económica, derechos humanos y asuntos consulares.

En la rueda de prensa, Rodríguez ha agradecido al Gobierno español su "firme y permanente" rechazo del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, así como su oposición a la aplicación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.

También ha incidido en que ambos países tienen importantes relaciones económicas, comerciales y de cooperación e inversión y que los dos gobiernos quieren continuar profundizándolas en sectores tales como las energías renovables, el sector agroalimentario y el turismo.