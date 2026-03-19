Cuba.- Brasil envía más de 20.000 toneladas de alimentos a Cuba para afrontar la crisis derivada del bloqueo petrolero

Archivo - Una gasolinera de La Habana en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Irina Shatalova - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Brasil ha anunciado este miércoles que enviará unas 20.800 toneladas de alimentos a Cuba en aras de ayudar a la isla a hacer frente a la crisis derivada del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla desde principios de año y ante la escasez de hidrocarburos que experimenta el país caribeño tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que suministraba crudo a La Habana.

Concretamente, el envío incluye 20.000 toneladas de arroz con cáscara, 150 toneladas de frijoles negros, 150 de arroz pulido y 500 de leche en polvo, según los datos facilitados por el Ministerio de Exteriores, recogidos por el diario 'Folha'. La donación, que ya está de camino al país caribeño, se realiza a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y se suma a otros envíos de medicamentos realizados previamente por Brasilia.

Desde comienzos de 2026, el peso del embargo petrolero de EEUU a La Habana ha generado un impacto sobre los servicios esenciales, tal como ha advertido Naciones Unidas en los últimos días, en el acceso a los alimentos, agua o sanidad.

A ello se suman los recurrentes cortes de luz que esta semana han llegado incluso al derivar en la caída total del suministro eléctrico, hasta que se logró paulatinamente el restablecimiento de su Sistema Eléctrico Nacional.