Cuba.- Casado pedirá en la UE recuperar la Posición Común sobre Cuba y más sanciones a los "gerifaltes" castristas

Dice que el PSOE ha "vetado" una declaración institucional propuesta por el PP en el Congreso para llamar dictadura a Cuba

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que su partido pedirá en el Parlamento Europeo recuperar la Posición Común europea sobre Cuba e incrementar las sanciones a los "gerifaltes" castristas. Además, ha criticado que el PSOE haya "vetado" una declaración institucional propuesta por el PP en el Congreso para llamar dictadura al país caribeno.

"Lo importante es que la UE recupere la Posición Común que se perdió después del Gobierno del PP del año 96. Había una Posición Común que consistía en que con Cuba ni se comercia ni se habla si no hay un respeto a los derechos humanos", ha indicado, para añadir que eso "se perdió" en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapateo "y no se ha recuperado".

Por eso, ha señalado que su partido solicitará en el Parlamento europeo "recuperar la Posición Común europea frente al chavismo" e "incrementar" para Cuba, Venezuela y Nicaragua las "sanciones y cancelaciones de activos de los gerifaltes de estos regímenes".

"Expropian a la oprimida, encarcelada y aplastada población civil, cubana y nicaragüense, y luego se vienen aquí a comprar a comprar edificios al barrio de Chamberí o a registrar a sus hijos en las mejores universidades europeas o a navegar este verano", ha aseverado, para añadir que la UE debe tener "un liderazgo en la defensa de las democracias latinoamericanas".

"A LOS MINISTROS QUE LES GUSTA TANTO CUBA, QUE SE VAYAN A VIVIR ALLI"

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Casado ha echado en cara al PSOE que haya "vetado" en el Congreso una declaración institucional para llamar "dictadura" al país caribeño, a raíz de las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno esta semana evitando referirse así a la isla.

"No sé por qué no quieren llamar dictadura a Cuba. Es como si en época de Pinochet alguien no denominara el régimen de Pinochet", ha enfatizado, para afirmar que él "por supuesto" que llamará a Cuba dictadura cuando llegue a Moncloa si sigue la actual situación de "opresión, miseria, cárcel y torturas".

El presidente del PP ha asegurado que Unidas Podemos debería pedir para Cuba lo mismo que defiende en España. "Todos estos ministros a los que les gusta tanto Cuba, que se vayan a vibir a Cuba", ha aconsejado.

"A MI ME ENCANTARÍA IR A CUBA PERO NO ME DEJAN"

Al ser preguntado por qué los dirigentes de PP, Cs y Vox no anuncian un viaje a Cuba para defender la libertad en la isla, Casado ha señalado que a él no le dejan porque en 2005 cuando estuvo allí para visitar a Oswaldo Payá le declararon persona non grata y que "no volvería a entrar".

"A mi me encantaría ir a Cuba, aunque solo sea para que mi mujer y mis hijos visiten la tumba de su bisuabuelo, pero no puedo", ha enfatizado, para defender que más delegaciones del Parlamento Europeo puedan ir al país caribeño.

Casado ha subrayado que la defensa de PP por la libertad en Latinoamérica va a ser "absolutamente nítida" y ha avanzado que él mismo viajará a Colombia este mes y a final de año viajará a los cuatro países del cono Sur.