Costa Rica anuncia el cierre de su Embajada en Cuba y muestra su "preocupación" por la situación de la isla

Archivo - El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Victor Baldizon - Archivo

El presidente saliente, Rodrigo Chaves, subraya el "fracaso" del modelo comunista y aboga por "limpiar al hemisferio de comunistas"

Díaz-Canel ve en este "acto inamistoso" una respuesta a "evidentes presiones" de EEUU

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Costa Rica ha anunciado este miércoles el cierre de su Embajada en Cuba y pedido a La Habana que retire de San José a su personal diplomático a excepción de los funcionarios consulares, al tiempo que ha mostrado su "profunda preocupación" por el "deterioro sostenido" de la situación de los Derechos Humanos en la isla caribeña.

"Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa", ha remarcado el presidente saliente, Rodrigo Chaves, en una rueda de prensa en la cual ha instando a las autoridades cubanas a "llevarse a sus diplomáticos" del país.

Convencido de que "desde 1959 el régimen ha parasitado de otros países para mediodarle a su gente", Chaves ha instado a La Habana a "reconocer" que "el modelo comunista fracasó en Cuba, como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado", al tiempo que ha abogado por "limpiar al hemisferio de comunistas".

Por su parte, el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, ha explicado que esta decisión responde a la "profunda preocupación" de su país por la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el "incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública".

"El progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, la escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano y hacen prácticamente imposible nombrar personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente", ha considerado Tinoco.

En esa línea, tras apuntar que la Embajada de Costa Rica en La Habana no cuenta con personal diplomático desde el pasado 5 de febrero, el ministro de Exteriores ha subrayado que esta decisión constituye una "señal firme de preocupación" y una "invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan restablecer las condiciones necesarias para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas".

CUBA RECHAZA EL ACTO "INAMISTOSO" POR "PRESIONES" DE EEUU

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado la "unilateral" decisión del Ejecutivo costarricense de "rebajar el nivel de relaciones" con La Habana, limitándolas al ámbito consular "sin argumento ni justificación alguna".

"Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de Estados Unidos, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba", ha considerado el líder caribeño en un mensaje publicado en sus redes sociales, augurando que "se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos".

A su vez, la cartera de Exteriores isleña ha rechazado "contundentemente" las "irrespetuosas declaraciones" de Chaves cuando, ha lamentado el órgano ministerial, "al tratar de justificar este acto inamistoso de su Gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de Estados Unidos".

Con este paso, han agregado las autoridades cubanas, San José "exhibe un historial de subordinación a la política de Estados Unidos contra Cuba" a la par que "se suma una vez más a la ofensiva del Gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar al país de las naciones de América", y "se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional".