Cuba acusa a EEUU de confundir intencionadamente las cifras de la ayuda humanitaria con fines "propagandísticos"

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez (archivo) - Irene Perez/TheNEWS2 via ZUMA Wi / DPA - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez ha acusado este sábado al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de confundir "con total intención" las cifras de la ayuda humanitaria destinada a Cuba con fines "propagandísticos".

"El secretario de Estado de EEUU confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre de 2025", ha señalado Rodríguez en redes sociales.

Rodríguez ha subrayado que la postura cubana permanece invariable y "no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que esta parezca". Así, se refiere al primer envío de ayuda estadounidense por valor de tres millones de dólares anunciado en noviembre, pero que tardó seis meses en concretarse y cerca de cuatro meses en el primer envío de parte de los otros seis millones de dólares en nuevas ayudas..

"¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD?", ha planteado antes de comparar esta ayuda prometida con los "más de 5.000 millones anuales" que provoca el "cerco energético" estadounidense.

Por ello, Rodríguez considera que Rubio y su Departamento "carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo". "Tanta mentira y demora sólo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios", ha reprochado. De hecho, ha planteado que "sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético".