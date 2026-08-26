Cuba afea el "creciente y habitual" trato "discriminatorio" de EEUU hacia sus connacionales recién llegados

Archivo - El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha afirmado este martes que "muchos" de los cubanos que han emigrado a Estados Unidos son "víctimas" de un "habitual y creciente" trato que ha calificado de "discriminatorio".

"Muchos de los cubanos que han emigrado a Estados Unidos son víctimas del trato discriminatorio habitual y creciente que sufren los recién llegados", ha sostenido el alto funcionario en un mensaje en redes sociales en el cual ha criticado las "feroces políticas de represión antimigrantes" de Washington.

A ello, la autoridad caribeña ha sumado la existencia de una "tradición de políticos anticubanos que, históricamente, han manipulado" a la emigración en aras de sacar un rédito político de ella para luego "abandonar a su suerte" a quienes "invitaron a migrar" y prometieron "éxito y protección".

De acuerdo con el proyecto 'Deportation Data Project' de la Universidad de California Berkeley, el pasado mes de julio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 49.571 personas, cifra que supone un aumento sustancial con relación a los 43.021 contabilizados en el mes anterior.

Las declaraciones de Rodríguez se producen en un momento de fuertes tensiones entre La Habana y Washington, después de que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya recrudecido su política de sanciones contra la isla que ya estaba bajo el bloqueo del país norteamericano.