Cuba anuncia reformas para liberalizar su economía ante las sanciones de EEUU

En el centro de la imagen, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Joaquªn Hernndez

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado este viernes un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas por la administración Trump.

El mandatario cubano, en declaraciones a la prensa, ha presentado por sorpresa el denominado 'Programa Económico y Social para el 2026', un plan diseñado como respuesta estratégica a la "agresión multidimensional" por parte de la Casa Blanca. El proyecto, que busca flexibilizar el actual sistema de economía planificada centralizada, contempla una mayor apertura al sector privado, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a ciudadanos cubanos en el exterior y una reducción burocrática para estimular la producción nacional.

"Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces, nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación", ha asegurado el presidente cubano.

La reforma aún requiere la aprobación del Politburó del Partido Comunista y de la Asamblea Nacional de Cuba. Después, asegura el presidente, comenzará un "proceso informativo" y "explicativo" a la población.

(El programa) "tiene que ver con el sistema de dirección de la economía. Hay todo un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el Plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos", ha explicado Díaz-Canel desde La Habana.

De esta manera, las medidas presentadas por el líder cubano llegan después de la presión económica sobre Cuba en los últimos meses impulsada por la administración Trump, con el objetivo de forzar reformas políticas y económicas en la isla. Una presión que, según Díaz-Canel, "va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos".

Recientemente, Washington ha sancionado al presidente de Cuba y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en pleno recrudecimiento de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año, a través de un bloqueo 'de facto' sobre el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".