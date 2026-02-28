Archivo - Bandera de Cuba. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han asegurado que la embarcación envuelta en un tiroteo en sus aguas territoriales con diez tripulantes abordo --de los que cuatro han fallecido-- transportaba 14 fusiles de distintos calibres, once pistolas y 12.846 cartuchos de bala entre otros equipos de ataque.

"Al hacer la inspección, lo primero que se realizó fue la extracción (de los cadáveres), porque la lancha se traslada a puerto (...). Una vez que ya no están las personas, salen los heridos. Comenzamos a hacer la inspección (...) y empezamos a encontrar una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres, pertrechos militares", ha indicado el coronel cubano Víctor Álvarez Valle en un programa especial emitido por la televisión estatal cubana.

Además de las armas y la munición, también se hallaron cócteles molotov, un dron equipado con una cámara, diez dispositivos de comunicación, cuchillos tácticos, uniformes de camuflaje, alimentos, medicamentos y diferente equipamiento como botas, pasamontañas y cascos.

La patrulla marítima que respondió ante la presencia de la embarcación con origen estadounidense estaba formada por cinco militares, uno de los cuales resultó herido y se encuentra fuera de peligro. Un análisis posterior de ambos barcos ha revelado que 13 disparos alcanzaron a la cubierta de la embarcación cubana y al menos 21 agujeros de bala se contabilizaron en la otra nave.

"Incluso hay una pistola muy particular destinada precisamente a dañar los chalecos antibalas, si se hace el impacto con los chalecos antibalas, lo rompe y penetra", ha indicado el alto mando del Ministerio del Interior cubano.

Las autoridades cubanas han determinado que fueron dos los navíos que partieron de las costas estadounidenses rumbo al país caribeño, pero que tras un problema en el motor, una de ellas no pudo continuar su rumbo, lo que les llevó a cargar en la embarcación tiroteada el material de ataque transportado.

Igualmente, el Gobierno de Cuba ha determinado que Amijail Sánchez González, a bordo de la lancha, sería uno de los cabecillas de la organización de este viaje que ha contado que apoyo de otros residentes cubanos en Estados Unidos opositores al régimen castrista.

Por el momento, las personas supervivientes al asalto se encuentran detenidas en la isla acusados de ingresar en territorio nacional de manera ilegal, asalto a mano armada, tráfico de armas y otros delitos asociados a actos terroristas y violentos, por los que podrían enfrentar hasta 30 años de prisión.

"La intención de este grupo era infiltrar, promover un desorden público, promover que se le unieran los pueblos, ejecutar actos violentos, atacar unidades militares precisamente para convocar al desorden social y que se le uniera el pueblo con el fin de derrocar la revolución. Eso está debidamente comprobado", ha sentenciado Álvarez Valle.

El presidente Trump ha especulado este viernes con la posibilidad de ejecutar una "adquisición amistosa" de Cuba, al estilo de lo que ha hecho en Venezuela, aunque esta vez con la presunta cooperación de las autoridades cubanas, con las que mantiene abierto, asegura, un canal de diálogo al respecto.

"Cuba no agrede, ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", ha manifestado en el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.