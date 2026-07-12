Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al "cerco energético" y al endurecimiento del bloqueo de EEUU

Archivo - Bandera de Cuba - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cubano ha responsabilizado este sábado del nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional al "cerco energético" y al endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, después de que la isla registrara este viernes un nuevo apagón de alcance nacional, el cuarto desde comienzos de 2026 y el segundo en menos de una semana.

En palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, "la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU contra Cuba", ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana ha acusado a Washington de someter a la población cubana a un "castigo colectivo" con el objetivo de "destruir la Revolución Cubana".

Rodríguez ha señalado además que las autoridades del país y los trabajadores del sector eléctrico continuarán con las labores para recuperar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y avanzar de forma progresiva en su estabilización.

El nuevo fallo de la red eléctrica cubana ha tenido lugar este viernes, apenas dos días después de que las autoridades del país anunciaran el restablecimiento del sistema tras el apagón registrado el pasado lunes. No obstante, la capacidad de generación seguía siendo limitada y en numerosas zonas del país persistían interrupciones del suministro eléctrico que superaban las 20 horas diarias.

Anteriormente, Cuba ya había sufrido en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre del año anterior se produjera otra desconexión total del sistema.

Así las cosas, las autoridades isleñas han venido achacando estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

A ese respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de tratar de "inducir un estallido social por asfixia" en el país al "bloquear el acceso de combustible a Cuba". "Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", ha llegado a defender el mandatario.

La crisis energética continúa afectando además a otros servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable. En varias zonas de La Habana, el suministro permanece interrumpido desde hace más de una semana debido a las dificultades derivadas de los cortes eléctricos.