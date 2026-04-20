Cuba confirma un encuentro con enviados de EEUU a nivel de viceministros en suelo cubano

Archivo - Sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba (archivo) - Europa Press/Contacto/El Nuevo Dia Carla D. Martin

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Alejandro García del Toro, ha confirmado este lunes una reunión mantenida en suelo cubano entre delegaciones de alto nivel de los dos países.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", ha explicado García en declaraciones al diario oficial del Partido Comunista Cubano, 'Granma'.

García ha indicado que por parte estadounidense "participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que por parte cubana hubo representación a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

El responsable cubano ha explicado que durante la reunión "ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses". "Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", ha apuntado.

Uno de los temas principales para la delegación cubana fue "la eliminación del cerco energético contra el país". "Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio", ha argumentado.

El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, apoyaba en febrero dialogar con Estados Unidos "sin presiones" y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.

El bloqueo de petróleo estadounidense se basa en la amenaza de imposición de aranceles lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la muerte de más de un centenar de personas y con la captura del presidente Nicolás Maduro.