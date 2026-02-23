Cuba.- Cuba denuncia la "dictadura" de EEUU sobre el orden global

Bruno Rodríguez y António Guterres - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado este lunes la "dictadura" que impone Estados Unidos a nivel global para "destruir" el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial y ha criticado el "castigo colectivo" al pueblo cubano que supone el embargo de petróleo impuesto por Washington.

"Proclama la filosofía del despojo como el derecho excepcional y supremo de los Estados Unidos de América a la conquista y el uso de la fuerza como una forma de ser inmanente, natural y cotidiana. Más allá de las ideologías, todos los estados nacionales corren peligro con independencia de sus modelos culturales o políticos", ha advertido Rodríguez durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.

Así, Rodríguez ha recordado que Venezuela, primera reserva mundial de hidrocarburos, "fue atacada vilmente". "¿Qué ocurrirá con los yacimientos de minerales críticos y de tierras raras, con las reservas de agua, la Amazonía, el lecho marino, el Ártico y la Antártida, la ocupación de enclaves supuestamente estratégicos, los pasos interoceánicos, las rutas de comercio, la debilidad y el oportunismo alientan la conquista?", ha planteado.

En lo que respecta a Cuba, Rodríguez ha destacado que la orden ejecutiva del 29 de enero que impone el embargo de petróleo a la isla caribeña supone un "castigo colectivo al pueblo cubano" y "se propone crear una catástrofe humanitaria mediante el cerco energético".

"¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación de paz, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional, someter a un pueblo noble y solidario al genocidio con el burdo pretexto de la seguridad nacional?", se ha preguntado.

En respuesta, Cuba "defenderá con el mayor vigor y coraje, en estrecha unidad y amplio consenso, su derecho a la libre determinación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional", ha subrayado.

El jefe diplomático cubano ha puesto en valor que "somos un pueblo consciente, instruido y valiente, con recursos humanos altamente calificados, potentes y universales sistemas de educación, salud y ciencia". "Impediremos una crisis humanitaria en Cuba, aunque pasaremos privaciones y sufrimientos", ha remachado.

Rodríguez ha tenido este lunes una apretada agenda en la que ha participado en una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas (GADC), en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Desarme y se ha reunido con el secretario general de la ONU, António Guterres.

"Reiteramos el apoyo de Cuba a la promoción y respeto al multilateralismo, al papel de ONU y a los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Coincidimos en la importancia de fortalecer la cooperación internacional como solución a los desafíos globales presentes y futuros", ha apuntado Rodríguez en referencia a su encuentro con Guterres.

"Expresamos nuestra preocupación por la acelerada reconfiguración geoestratégica mundial, basada en la doctrina estadounidense de imponer la paz a través de la fuerza, y su impacto inmediato en los países del Sur Global y en la paz, la seguridad y estabilidad internacionales", ha añadido.