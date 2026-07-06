Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla

Archivo - Un bicitaxi en una calle de La Habana (archivo) - Europa Press/Contacto/Paul Hennessy - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han informado este lunes de un nuevo apagón total del sistema eléctrico que ha dejado sin suministro a toda la isla.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto", ha indicado la UNE en redes sociales.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagaones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.