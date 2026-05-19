Cuba recibe 1.600 toneladas de ayuda humanitaria procedente de México y Uruguay

Imagen de archivo de una gasolinera en Cuba. - Europa Press/Contacto/Irina Shatalova

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un barco con 1.600 toneladas de ayuda humanitaria ha llegado a Cuba procedente de México y Uruguay a medida que aumenta la grave crisis a la que se enfrenta la isla, unos productos que se prevé que sean distribuidos principalmente entre niños, jubilados y personas en estado de vulnerabilidad.

La isla, que se enfrenta a una grave escasez de combustibles, alimentos y medicamentos a medida que aumentan las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha recibido también productos de higiene, según ha informado el ministro de Industria Alimentaria, Alberto López, según ha recogido la agencia de noticias Prensa Latina.

La tensión entre Washington y La Habana sigue acrecentándose, mientras la población espera un aumento de la asistencia para poder hacer frente a los fuertes apagones que sufre el territorio, mermado por años de bloqueo y sanciones.

El Gobierno cubano sigue rechazando cualquier idea encaminada a una acción militar por parte de Estados Unidos contra el país. El presidente, Miguel Díaz-Canel, ha advertido de que "tan solo la amenaza siquiera constituye ya un delito internacional". "Si se materializase, provocaría un derramamiento de sangre de consecuencias incalculables", ha asegurado.

Díaz-Canel ha hecho hincapié en que una agresión militar de este tipo acarrearía, a su vez, "un impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad en la región".