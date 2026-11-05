Detenida en La Habana la destacada opositora cubana Yoani Sánchez

Archivo - La activista y bloguera cubana Yoani Sánchez en una imagen de archivo - EL NUEVO DIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Yoani Sánchez ha sido detenida este jueves por parte de las fuerzas de seguridad cubanas mientras abandonaba su vivienda en la provincia de La Habana y está en paradero desconocido, según ha denunciado el portal de noticias que dirige, 14ymedio.

Sánchez ha sido "secuestrada por la policía política este jueves a las 9.30 horas (hora local) cuando salía de su vivienda" en Plaza de la Revolució, municipio de la provincia de La Habana, ha denunciado el diario digital.

La periodista y activista contactó con sus compañeros de la redacción informándoles de la detención: "Logró enviar un mensaje en el que advirtió apenas con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez", ha aseverado 14ymedio.

Amnistía Internacional ha confirmado el arresto: "Se denuncia la violenta detención de la periodista independiente Yoani Sánchez por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana", ha señalado en redes sociales Érika Guevara, directora de políticas y campañas de la ONG, quien ha acusado al Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel de tratar de "silenciar las voces de periodistas, quienes documentan y denuncian violaciones de Derechos Humanos".