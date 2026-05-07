Díaz-Canel afea que EEUU niegue el bloqueo petrolero impuesto a Cuba

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticado este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos haya defendido que "no aplica un bloqueo energético" contra la isla caribeña, poco después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegurara en rueda de prensa que "no hay un bloqueo petrolero a Cuba per se".

"Sorprende que un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos declare públicamente que su Gobierno no aplica un bloqueo energético contra Cuba, que no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente, el pasado 29 de enero", ha manifestado el jefe del Ejecutivo isleño en un mensaje en redes sociales en el cual ha hecho una alusión velada a las declaraciones, en la víspera, del jerarca estadounidense.

A renglón seguido, tras mostrar irónicamente su asombro por el hecho de que dicho funcionario "no haya escuchado a su presidente y a la portavoz de la Casa Blanca referirse al (referido) tema", Díaz-Canel ha criticado las palabras del secretario de Estado norteamericano en las cuales defendía que el "problema" de Cuba es que "su modelo económico no funciona" y que "un comunista incompetente dirige el país".

A tales declaraciones, el líder cubano ha respondido manifestando sentir "sorpresa" ante el hecho de que Rubio "culpe a la supuesta incompetencia de los cubanos por las dificultades que enfrenta la economía, que el propio Gobierno estadounidense se ha propuesto y se propone hoy destruir, invirtiendo cuantiosos recursos y capital político para lograrlo".

Fue a principios de este año cuando Washington impuso nuevas sanciones a La Habana, amenazando con aranceles a los países que enviaran combustible a la isla, lo que provocó que México, por ejemplo, cortara el suministro, tras el desabastecimiento derivado del bloqueo del petróleo venezolano, hoy gestionado por Estados Unidos.

A ese respecto se refirió en la víspera el propio jefe de la diplomacia estadounidense, señalando entonces que "Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela", del cual "el 60%" era "revendido para sacar dinero" y "ni siquiera beneficiar al pueblo".

"Los venezolanos han decidido que ya no les vamos a dar petróleo gratis. Se pueden imaginar cómo están hoy en día los precios del petróleo, nadie regala petróleo, y mucho menos a un régimen fallido", espetó Rubio.