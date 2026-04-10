Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia y recuerda que a los dirigentes de Cuba "no los elige" EEUU

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado este jueves no tener intención de renunciar al cargo que ostenta desde el año 2019, tras relevar a su predecesor en el puesto, Raúl Castro, al tiempo que ha recalcado que a los dirigentes de su país "no los elige" el Gobierno de Estados Unidos.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", ha garantizado el mandatario caribeño en una entrevista con la cadena NBC en la cual ha agregado que es el pueblo cubano quien debe determinar si es "incapaz" o no está "a la altura" de su puesto y, por ende, quien habrá de decidir si debe seguir al frente del país o no.

A renglón seguido, tras subrayar que los dirigentes cubanos no llegan a su puesto porque representen a "una élite de poder", el jefe del Ejecutivo de La Habana ha insistido en que "es el pueblo quien elige", pese a que, ha lamentado, "haya una matriz que trata de desconocer eso".

"Tenemos un sistema, también de elecciones, que es totalmente sobre la base de la participación popular", ha agregado para apostillar seguidamente que su país es un estado "soberano", "libre", "con determinación" y que no se somete a "ningún designio del Gobierno de Estados Unidos".

En esa misma entrevista, Díaz-Canel ha considerado que la Casa Blanca, a la que ha afeado una "política hostil" contra Cuba, no solo "no tiene moral para exigirle nada" a La Habana sino que, además, tampoco la tiene "para decir que están preocupados con la situación del pueblo cubano".

Seguidamente, ha abogado porque ambos países se centren en "dialogar" sin "condicionar" ni "exigir cambios" en el sistema de la isla, en pro de sentarse a negociar para "evitar la confrontación y tener un futuro" para ambos.

VÍCTIMA DE UN "CASTIGO COLECTIVO PROLONGADO"

Este mismo jueves, el mandatario ha publicado un mensaje en sus redes sociales, donde ha condenado las trabas interpuestas por la Casa Blanca para impedir la entrada de petróleo a la isla durante los últimos meses, algo que ha condenado a La Habana a una asfixia energética impuesta desde Washington para presionar a las autoridades cubanas.

"Cuba es víctima de un castigo colectivo prolongado que pretende arrollar a su pueblo por hambre, enfermedades y duras carencias de insumos básicos", ha lamentado Díaz-Canel tras recordar los "65 años de la guerra económica, comercial y financiera más severa y prolongada".

Al hilo, el dirigente ha argüido que, al impedir la llegada de combustible a Cuba, "el Gobierno de Estados Unidos viola de manera flagrante, deliberada e injustificada los derechos humanos de todo un pueblo, así como la libertad de comercio de terceros países".

Esta coyuntura, según ha lamentado, ha provocado en la isla "prolongados cortes diarios de electricidad, desabastecimiento de agua y gas licuado", así como "paralizado" servicios médicos que requieren estabilidad energética.

Incluso, los centros escolares y universitarios han tenido que "reajustar" sus programas de estudio y acudir a modalidades semipresenciales para garantizar la continuidad del proceso docente educativo, mientras que el transporte público y privada se encuentra "prácticamente paralizado por la falta de combustible".

Tras abogar por la adopción de un "instrumento internacional jurídicamente vinculante" que "demande el levantamiento inmediato de estas medidas y la rendición de cuentas de los responsable", el jefe del Ejecutivo caribeño ha asegurado que Cuba "confía y apuesta por le multilateralismo y la diplomacia, como las únicas herramientas eficaces para el mantenimiento de la paz, la convivencia civilizada y el desarrollo sostenible".

Finalmente, asegurando que el pueblo cubano "no olvidará a los que, frente al atropello y el chantaje, se colocaron del lado de la Justicia y alzaron sus manos y voces sin miedo para defender el derecho de este heroico pueblo a vivir y a elegir soberanamente su destino", como ha ocurrido con el envío de un buque petrolero ruso con 100.000 toneladas de combustible a bordo del barco 'Anatoli Kolodin', enviado por las autoridades del Kremlin a fin de romper el bloqueo con el país.