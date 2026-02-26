Díaz-Canel subraya que Cuba "se defenderá con determinación y firmeza" frente a "cualquier agresión terrorista"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha subrayado este jueves que el país "se defenderá con determinación y firmeza" frente a "cualquier agresión terrorista", tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas en aguas del país caribeño.

"Cuba no agrede, ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", ha manifestado en mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El Ministerio del Interior cubano ha afirmado que la embarcación, con matrícula de Florida, llegó a "una milla náutica al noreste del canalizo El Pino", tras lo que los agentes pidieron que se identificaran. "Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha sostenido.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington responderá "en consecuencia" al incidente, al tiempo que ha recalcado que las autoridades verificarán lo sucedido "de forma independiente", en medio del aumento de las presiones de Estados Unidos sobre Cuba.