Díaz-Canel tacha de "patético circo miamense" la orden de detención de EEUU contra el expresidente Raúl Castro

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un acto en Moscú. - Mikhail Metzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Florida, en Estados Unidos, contra el expresidente Raúl Castro como un "patético circo miamense", asegurando que tiene un telón de fondo "electoral" y que no tiene "el más mínimo sentido jurídico ni práctico".

"La repudiable acción contra el General de Ejército en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico", ha afirmado el dirigente cubano en un mensaje difundido en redes sociales en respuesta al paso de las autoridades judiciales de Florida, en relación con el derribo, en 1996, de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

Díaz-Canel ha defendido la trascendencia del líder revolucionario cubano y señalado que ante las "afrentas a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución". De esta forma ha reiterado su condena de lo que ha considerado una "maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos".

El líder cubano ha enmarcado esta iniciativa en el "afán agresivo" de Estados Unidos, aludiendo que responde a los "tropiezos" de Washington a la hora de "intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo" a Cuba, en un momento en el que la Administración de Donald Trump ha endurecido el bloqueo comercial y energético a la isla.

Las autoridades de Estados Unidos emitieron este lunes una orden de detención contra Raúl Castro por "conspiración para cometer asesinato", al considerarle responsable del derribo de los citados aviones civiles. Este incidente se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

La Oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el Departamento de Policía de este estado han "conseguido una orden de detención estatal contra el dictador comunista Raúl Castro, acusándole de conspiración para cometer asesinato en primer grado", ha anunciado el propio Uthmeier.