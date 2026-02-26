EEUU abre la puerta a la entrada de petróleo venezolano a Cuba mientras acabe en manos del "pueblo"

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos ha abierto la puerta a la entrada de petróleo venezolano en Cuba, según una guía del Departamento del Tesoro difundida este miércoles en la que autoriza a las compañías a revender el crudo venezolano siempre y cuando beneficien "al pueblo" de la isla.

"De acuerdo con el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos hacia el pueblo cubano, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) aplicaría una política de concesión de licencias favorable a las solicitudes específicas de autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba", ha señalado el Tesoro en su página web.

La cartera dirigida por Scott Bessent ha establecido como condición para ello que las transacciones "apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)", mientras que estarán excluidas de estas licencias aquellas "en las que participen o que beneficien a personas o entidades asociadas con el Ejército, los servicios de Inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas".

Asimismo, el Tesoro ha incidido en que los solicitantes no necesitarán una entidad establecida en Estados Unidos para acogerse a esta política y ha indicado que las limitaciones de la licencia emitida el pasado 10 de febrero por la OFAC autorizando "ciertas actividades" relacionadas con el crudo venezolano "no se aplicarán" al país centroamericano.

La medida podría aliviar la situación de escasez que vive la isla, en particular desde que la Administración de Donald Trump se haya hecho con el control de la comercialización del petróleo de Venezuela, a raíz de la captura, el pasado 3 de enero, del presidente de este país, Nicolás Maduro. Además, el inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con aranceles a todo país que suministre este recurso a Cuba.