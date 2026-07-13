Cuba tilda de "macartista" la cumbre convocada por EEUU para hacer frente al "terrorismo transnacional"

Archivo - El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. - Irene Perez/TheNEWS2 via ZUMA Wi / DPA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Cuba han tildado de "macartista" la cumbre internacional convocada para esta semana por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el objetivo de hacer frente al "terrorismo transnacional" y la que, según ha alertado, estará basada en "la mentira".

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado en un comunicado que con esta cita "se intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y todo el que luche contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, la intervención y la brutalidad imperialista desatadas por el actual Gobierno estadounidense", ha denunciado.

"La reunión ministerial macartista convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos para esta semana de julio descansará lógicamente en la mentira", ha manifestado el ministro, que ha lamentado que se trata de un paso para "restaurar la intimidación y legitimar políticas como el nefasto Plan Cóndor, que se basó en similares pretextos".

Más de 60 países, la mayoría de América Latina y Europa, serían invitados a esta reunión que, de momento, no ha sido aún anunciada oficialmente por el Departamento de Estado del país norteamericano.

Sin embargo, fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a medios de comunicación estadounidenses que está previsto que el encuentro sirva para buscar un aumento de las colaboraciones en materia de Inteligencia y mejorar la lucha contra "grupos extremistas".

La medida llega ante las insistencias por parte del Gobierno de Trump de actuar frente a lo que considera como el "resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda", lo cual ha descrito como "una amenaza que debe ser contenida", tal y como señalan estas fuentes.