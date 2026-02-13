EEUU denuncia acoso por parte de "agentes" cubanos a su encargado de negocios en La Habana

Archivo - El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau - Europa Press/Contacto/El Universal - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado este jueves que su encargado de negocios en Cuba, Mike Hammer, ha sido víctima de "acoso" por parte de "agentes del régimen", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo impuesto por la Administración de Donald Trump.

El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, ha señalado en su cuenta de X que "pequeños grupos de agentes del régimen cubano han estado acosando" al representante estadounidense en La Habana, en el ejercicio de sus funciones diplomáticas.

Asimismo, en un mensaje dirigido a los presuntos acosadores, ha asegurado que "sabemos quiénes son y esponderemos en consecuencia, entre otras cosas, con sanciones en materia de visados".

El 'número dos' de Marco Rubio ha recordado además que "según las normas básicas del Derecho Internacional, los diplomáticos deben poder desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones".

El subsecretario, que no ha dado detalles sobre la fecha o el lugar de la supuesta agresión, ha compartido un vídeo de un periodista en el que se escuchan gritos al tiempo que Hammer se acerca a un coche oficial.