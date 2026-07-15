Cuba/EEUU.- Díaz-Canel reafirma que el bloqueo de EEUU sobre Cuba es una "política genocida" que supone una "amenaza"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto a varios congresistas estadounienses - PRESIDENCIA DE CUBA

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha reafirmado este miércoles que el bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre la isla es una "política genocida" que supone una amenaza", unas declaraciones realizadas tras reunirse con una delegación de congresistas estadounidenses que se encontraban de visita en el país a principios de esta semana.

"Agradecí su visita y la posibilidad de que pudieran constatar por ellos mismos las consecuencias de esa política genocida. Reiteramos que Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", ha destacado en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde ha compartido una foto junto a los congresistas.

Así, ha explicado que las partes han intercambiado información sobre el "grave daño y el impacto humanitario que está teniendo el bloqueo sobre el pueblo cubano", al tiempo que ha lamentado que esta iniciativa se ha "recrudecido a niveles extremos", con un "cerco energético y sanciones secundarias".

Estos congresistas del Partido Demócrata estadounidense, Delia Catalina Ramírez (Illinois), Teresa Leger-Fernández (Nuevo México), Mark Pocan (Wisconsin) y Maxine Dexter (Oregón), realizaron una visita de cuatro días a la isla para reunirse con las autoridades.

Desde allí, acusaron a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir la isla en una "Gaza silenciosa" mediante sus restrictivas políticas y su embargo energético. Además, a pesar de los supuestos contactos indirectos entre las autoridades de Estados Unidos y Cuba, han alertado de que "no existen conversaciones que logren revertir esta situación".

No obstante, el Gobierno estadounidense espera que dicho embargo funcione precisamente para ejercer presión sobre las autoridades cubanas, a las que ha amenazado incluso con una intervención militar para lograr un cambio de Gobierno.

Washington ha impuesto recientemente un nuevo paquete de sanciones contra el Ministerio de Turismo, que es visto como un sector esencial y estratégico para la economía de la isla, así como a las compañías Enetec, Coreydan y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), entre otras.