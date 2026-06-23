EEUU sanciona a la nuera del expresidente Raúl Castro y a cinco empresas cubanas

Archivo - El expresidente cubano Raúl Castro - Europa Press/Contacto/John Pendygraft - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este martes sanciones contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente cubano Raúl Castro, y a cinco empresas, incluidas dos mineras y una entidad bancaria, por sus vínculos con las actuales autoridades de Cuba.

El Departamento del Tesoro ha decidido sancionar a Rueda, pareja de Alejandro Castro Espín, afectado por la misma medida a principios de junio junto a su padre y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, entre otros familiares de altos cargos de la isla.

Los otros sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son un total de cinco empresas, tres de ellas vinculadas al conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, el Grupo de Administración Empresarial (GAESA).

Se trata de Almancenes Universales, una empresa de logística, almacenamiento y transporte que además controla el tráfico de contenedores en el puerto de Mariel --a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana--; Rafin, que presta servicios financiaeros a GAESA; y Banco Financiero Internacional, una entidad bancaria absorbida por el conglomerado militar hace una década que gestiona transacciones con compañías extranjeras que operan dentro y fuera del país caribeño.

Por otra parte, la cartera dirigida por Scott Bessent ha sancionado a Geominera, una empresa pública que depende del Ministerio de Energía y Minas, y a la siderúrgica José Martí, de acuerdo a Washington, el mayor productor de acero "en bruto" de Cuba.

La Administración Trump ya emitió sanciones a principios de mes contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Además, ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.