Cuba.- EEUU impone sanciones a tres personas y nueve entidades de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción

Bandera de Cuba - Europa Press/Contacto/Addi Setyawan

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra tres personas y nueve empresas y entidades de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.

Las personas afectadas por las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos están vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), ya sancionado por Washington.

Se trata de su vicepresidenta, Noemí Rabaza; su directora para Norteamérica, Leima Martínez; y el presidente de la organización, el diputado Fernando González Llort, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos durante 15 años junto a otros cuatro cubanos por presunto espionaje.

También han sido sancionadas por la OFAC cuatro empresas del sector metalúrgico y mineral de Cuba que operan "en beneficio del régimen", de acuerdo a Washington: Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y Empresa de níquel comandante Ernesto Che Guevara.

A ellas se suman el Ministerio de Construcción y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales SA, que proporciona mano de obra cubana a compañías extranjeras que operan en el país caribeño y que, de acuerdo al Gobierno estadounidense, ha "retenido más del 90% de los salarios pagados" por estas empresas a sus empleados cubanos.

Por otra parte, la OFAC ha impuesto sanciones contra Coratur SA, Transimport y Consumimport, tres empresas que actúan bajo el paraguas del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), también sancionado por Washington.