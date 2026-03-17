EEUU insiste en que Cuba tiene que hacer "cambios drásticos" tras sus intentos de reforzar los lazos comerciales

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Douglas Christian

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido este martes en que Cuba tiene que hacer "cambios drásticos" en su política económica después de que La Habana anunciara que está preparada para entablar una relación comercial "fluida" con empresas estadounidenses.

"Lo que anunciaron ayer no es suficientemente drástico. No va a solucionar el problema", ha expresado Rubio en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

"Es una economía que ha sobrevivido (...) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. La gente a cargo no sabe cómo arreglarlo. Tienen que conseguir gente nueva a cargo", ha agregado.

Rubio ha reiterado así que el fin del embargo está condicionado por los cambios políticos en la isla caribeña, unas palabras que se producen después de que el vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, asegurara en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC que "Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses".

"El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, del acceso a la tecnología, del acceso a los mercados y, en los últimos años, se ha dirigido específicamente a privar a nuestro país del acceso al combustible", explicó el dirigente cubano.

Trump se ha referido en varias ocasiones a forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa. "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella", ha dicho recientemente.