EEUU permitirá la llegada de un petrolero ruso a Cuba

Archivo - Un buque petrolero ruso - Stefan Sauer/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el martes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de la Administración de Donald Trump en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario 'The New York Times'.

La menor de las ramas de las Fuerzas Armadas cuenta con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero Washington no ha ordenado actuar a estas embarcaciones y, a domingo por la tarde (hora local), la Guardia Costera planeaba permitir que el buque llegara a Cuba, según el responsable citado, que ha hablado bajo condición de anonimato.

El petrolero de 250 metros de eslora y propiedad del Gobierno ruso se encontraba a pocas millas de las aguas territoriales cubanas el domingo por la noche, según el proveedor de datos de tráfico marítimo MarineTraffic. Con la velocidad de 12 nudos con la que navegaba en la última información recogida por el sitio web, el buque podría llegar con sus cerca de 730.000 barriles de crudo a Matanzas, Cuba, el martes por la mañana.

De cumplirse, la decisión de las autoridades de Estados Unidos supondría una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

La crisis ocasionada en el país caribeño por el bloqueo estadounidense ha incluido una aguda emergencia energética que ha impactado en un amplio abanico de industrias y servicios, un contexto que llevó a la ONU a presentar, el pasado miércoles, un Plan de Acción Ampliado para ayudar a la isla a hacer frente a la escasez energética que la sacude y los subsiguientes daños que la misma genera en sectores como el de la salud, al tiempo que da continuidad a la respuesta a los estragos aún vigentes del huracán 'Melissa', que dejó cuantiosos destrozos el pasado mes de octubre, especialmente en la zona oriental del país.