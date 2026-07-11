Apagón en Cuba a 10 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Jiang Biao

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos seguirá empleando "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista".

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha conmemorado este sábado el quinto aniversario de las "protestas del 11 de julio", la gran movilización declarada en varios puntos de la isla en denuncia de la escasez de alimentos y medicamentos en el contexto de la pandemia de coronavirus.

A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. De hecho, las autoridades cubanas han confirmado este viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el segundo en esta semana después del pasado lunes y el cuarto en lo que va de año.

Rubio asegura que Estados Unidos "siempre ha apoyado al pueblo cubano con asistencia humanitaria y exportaciones de alimentos" y que la Adminstración Trump ha prometido "una nueva relación" bilateral a cambio de las reformas que Washington quiere imponer, solo para encontrarse con el rechazo de las autoridades.

Por ello, "la economía cubana está en caída libre y su pueblo continúa sufriendo apagones, hambre y privaciones", ha añadido Rubio, sin abordar las acusaciones repetidas esta misma semana durante la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien ha denunciado que la isla entera es el objetivo de un castigo colectivo impuesto desde la Casa Blanca.

Por contra, Rubio ha depositado la culpa en "los gobernantes comunistas de Cuba que continúan consolidando el control económico, robando y guardando en el extranjero los pocos recursos que quedan y culpando a otros por sus fracasos".

El secretario de Estado termina con un último aviso. Tras asegurar que su país seguirá usando todas las herramientas "para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano e impulsar las reformas económicas y políticas para darle a Cuba un futuro mejor", sugiere a los líderes de Cuba que "opten por comprometerse con reformas reales, paz y prosperidad, antes de que sea demasiado tarde".