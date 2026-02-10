Cuba.- La Empresa Cubana de Navegación Aérea asegura que continúa prestando servicios "pese a las circunstancias"

Archivo - June 6, 2019 - Havana, CUB - Previous tensions at Havana's airport have lessened significantly in recent years. - Europa Press/Contacto/Kevin Spear - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) ha comunicado este lunes que continúa prestando servicios "pese a las circunstancias", después de que la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera en la víspera del agotamiento de las reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en los aeropuertos internacionales de Cuba.

"Ante la actual situación que vive nuestro país, desde la Empresa Cubana de Navegación Aérea S.A reiteramos nuestro firme compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo de la nación. Queremos informar a nuestra comunidad, usuarios y clientes que, pese a las circunstancias, mantenemos nuestros servicios operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana", ha transmitido en redes sociales la empresa estatal, responsable de prestar servicios de navegación, control del tráfico aéreo y seguridad para la aviación civil.

En la misma publicación, ha manifestado que sus prioridades siguen siendo "la seguridad en todas las operaciones de navegación aérea" bajo su responsabilidad, "la eficiencia y precisión" en cada servicio técnico y de control y "el cumplimiento de los más altos estándares y protocolos internacionales".

Este domingo, la FAA indicó que los aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, especialmente tras la suspensión de gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA señaló que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

En este contexto, las compañías se han ido pronunciando tomando medidas para responder a esta problemática. La mayor aerolínea rusa, Aeroflot, ha ajustado el horario de los vuelos a La Habana y Varadero, mientras que Air Canada ha suspendido sus vuelos al país caribeño y ha anunciado que "operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino" y facilitar así su regreso.

En cuanto a las compañías españolas, Iberia ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país, mientras que Air Europa, ha confirmado que realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia la capital cubana.