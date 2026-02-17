Cuba.- España enviará ayuda alimentaria y sanitaria por un millón de euros a Cuba "ante el endurecimiento del embargo"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presenta la transformación institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el evento "#CooperamosCambiamos: La t - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), hará llegar a Cuba alimentos y material sanitario para paliar las necesidades de la población de la isla "ante el endurecimiento del embargo a Cuba", según ha precisado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En concreto, la AECID canalizará "un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Organización Paramericana de la Salud", ha explicado.

Albares ha justificado el envío de esa ayuda "ante el endurecimiento del embargo a Cuba y para paliar las necesidades del pueblo hermano cubano derivado de ello".

El ministro ha concretado así en un audio enviado por su departamento la ayuda que ya se adelantó la víspera en un comunicado al término del encuentro que mantuvo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, a petición de este último.

"España está siempre junto a todos los pueblos hermanos de América Latina, en este caso junto a las necesidades del pueblo hermano de Cuba", ha rematado el jefe de la diplomacia.