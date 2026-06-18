La Eurocámara condena la "represión sistemática" del "régimen de Cuba" y pide un "cambio económico profundo"

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la "represión sistemática" por parte del "régimen de Cuba" y ha exigido un "cambio económico y político profundo" que ponga fin a la crisis abierta en el país caribeño, que "está a punto de convertirse en un Estado fallido".

En una resolución aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, los eurodiputados han afirmado que, "tras cinco décadas de régimen comunista" y ante la actual emergencia humanitaria, "el 89% de las familias vive en una situación de pobreza extrema". "Esto no es el resultado de ningún embargo externo, sino la consecuencia directa del propio modelo y los fallos del régimen", ha apuntado.

Así, han señalado que a finales del mes de mayo, Cuba "tenía recluidos a un número récord de 1.281 presos políticos, entre ellos menores de edad". "Denunciamos la represión brutal e implacable como el único mecanismo que mantiene vivo al régimen. Los eurodiputados reclaman la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los menores, por ejercer sus derechos fundamentales", recoge el texto.

En este sentido, han solicitado "el fin de la tortura y los malos tratos" y "la reparación para las víctimas de tortura". Además, han instado a la UE a "adoptar medidas específicas en el marco del régimen global de sanciones en materia de Derechos Humanos contra los responsables de la represión, entre ellos, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y contra los dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla cerca de la mitad de la economía de la isla".

A falta de pasos claros hacia una "transición democrática a corto plazo", la UE también "debería suspender el acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación", han afirmado los eurodiputados, que consideran que "la única manera de salir de la penuria, la pobreza y el aislamiento que sufre el pueblo cubano es llevar a cabo profundos cambios económicos y políticos".

Es por ello que han abogado "por una democracia plena y multipartidista en la que los disidentes no sean perseguidos, encarcelados, torturados ni asesinados" y "han instado al régimen cubano a que proponga reformas económicas sostenibles y significativas y a que apoye a los agentes económicos independientes y a las iniciativas privadas para evitar el colapso".

El Parlamento Europeo ha afirmado que "cualquier transición debe estar dirigida por los cubanos e incluir a todos los cubanos, tanto en la isla como en la diáspora, y anima al régimen a que permita el regreso, sin represalias, de quienes tomaron el doloroso camino del exilio".

"Pedimos a la Comisión y a los Estados miembro de la UE que desarrollen canales humanitarios para proveer energía, alimentos y medicamentos directamente al pueblo cubano, e insta a todos los donantes a intensificar la ayuda humanitaria (...) y criticamos el apoyo material del régimen a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", ha zanjado.