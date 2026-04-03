El Gobierno de Cuba anuncia la liberación de 2.000 presos

La Habana, Cuba, en una imagen de archivo - Joaquin Hernandez / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han informado este jueves de que excarcelarán a 2.000 presos, tras la aprobación, por parte del Ejecutivo de la isla, de un indulto que abrirá paso a la segunda liberación de personas privadas de libertad en lo que va de año, en el marco de la celebración de la Semana Santa.

"Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, se ha decidido poner en libertad a dos mil sancionados, a través de un indulto aprobado por el Gobierno", ha anunciado la Presidencia cubana a través de sus redes sociales.

Esta decisión definida por la Administración caribeña como un "gesto humanitario y soberano" es producto, según ha asegurado la misma, de un "análisis cuidadoso" de los hechos cometidos por los sancionados, tomándose en consideración, a su vez, la "buena conducta en prisión", la extinción de "una parte importante de su sanción" y su "estado de salud".

Es por esto que han sido excluidos de la lista de indultados aquellas personas que han cometido "delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes", amén de algunos que ya se han visto beneficiados del recurso del indulto anteriormente y han cometido nuevos delitos.

"En el total de excarcelados aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", ha detallado el Ejecutivo cubano.

Con esta liberación que se erige como la segunda llevada a cabo en 2026, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, también se da paso al quinto indulto que lleva a cabo La Habana desde el año 2011, con los que se han visto beneficiados "más de 11.000 personas", de acuerdo con las cifras divulgadas por el Gobierno de la isla.

Cabe señalar que, en su último balance, la ONG Prisioners Defenders (PD) ha cifrado en 1.211 el número de presos políticos que hay en Cuba, tras anotar que en febrero de 2026 se han contabilizado 28 nuevas personas privadas de libertad en esos mismos términos.