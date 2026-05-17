Cuba.- El Gobierno cubano difunde una guía para protegerse ante una "agresión militar"

Manual para la protección ante una agresión militar publicado por las autoridades cubanas - DEFENSA CIVIL DE CUBA

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha publicado este fin de semana una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger a la población ante una agresión militar" con información práctica ante una posible intervención militar estadounidense.

El documento 'Proteger, resistir, sobrevivir y vencer' recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, botiquín y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar a señales de alarma aérea.

Emplaza además a tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de informarse "a través de los consejos de defensa" locales.

El documento también detalla el contenido de un botiquín de primeros auxilios, que debe incluir agua potable, analgésicos, antihistamínicos, guantes desechables, antisépticos, gasas, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, termómetro, pomadas para quemaduras, mascarillas y pañuelos para vendajes. Asimismo recoge cómo actuar en caso de fracturas, hemorragias y heridas abiertas.

La difusión más bien discreta del documento se produce en un momento de tensión sin precedentes con Estados Unidos, agravada por el bloqueo económico, comercial y energético impuesto en enero por el presidente estadounidense, Donald Trump. El país, de unos 9,6 millones de habitantes, supone una "amenaza excepcional" para la seguridad de su país por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, según Washington.