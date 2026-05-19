La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este martes a las autoridades cubanas el "fin de la represión política" y del "control absoluto" de la economía, al tiempo que ha defendido la necesidad de reformas políticas y económicas "significativas" para evitar el "colapso" del país.

"La Habana debe poner fin a la represión política y a su control absoluto sobre la economía que está frenando al país", ha afirmado durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) sobre la situación en Cuba, donde ha advertido de que el 'statu quo' de la isla "ya no es admisible" tras décadas de decisiones que, a su juicio, han perjudicado tanto al país como a la población cubana.

La jefa de la diplomacia europea ha lamentado que millones de cubanos sufren cortes diarios de electricidad, escasez de medicamentos y alimentos, así como el deterioro de los servicios públicos y dificultades crecientes para acceder a la atención sanitaria básica.

En este sentido, ha atribuido la crisis energética y económica a "fracasos económicos estructurales", "políticas deficientes" y también al "impacto de las restricciones externas vigentes", aunque no ha mencionado directamente el bloqueo de Estados Unidos a la isla que se ha endurecido desde inicios de este año.

Kallas ha insistido en que las autoridades cubanas deben liberar a las personas detenidas "arbitrariamente", avanzar hacia reformas políticas y económicas y abrir el país "a la democracia", subrayando que este mensaje constituye un "consenso" entre los Estados miembro de la UE. "Los cubanos merecen una vida mejor. Merecen mayor libertad y oportunidades", ha aseverado.

Asimismo, ha defendido que la apertura a la iniciativa privada, la inversión, el emprendimiento y la modernización económica es "esencial" para estabilizar la situación del país, recalcando que una reforma económica sostenible requiere "seguridad jurídica, actores económicos independientes y libertad".

APOYO DE LA UE A CUBA

La política estonia ha indicado además que la UE seguirá apoyando a la población cubana con ayuda humanitaria y ha destacado la reciente movilización de seis millones de euros adicionales para atender necesidades urgentes. Según ha precisado, la financiación europea se canaliza a través de organizaciones internacionales, agencias de los Estados miembros y socios europeos. "La Unión Europea no financia al Estado cubano", ha remachado.

Durante su intervención, Kallas también ha defendido el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba como un marco para abordar cuestiones como los derechos humanos, los presos políticos o las preocupaciones geopolíticas, aunque ha reconocido que, tras casi una década en vigor, "no ha dado los frutos" esperados y necesita una revisión.

Con todo, ha destacado la resiliencia del pueblo como "extraordinaria", pero ha lamentado que esta "no puede sustituir a la reforma". "No puede compensar el fracaso económico y el aislamiento creciente. El apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que únicamente aliviará el sufrimiento humano inmediato", ha añadido.

Kallas, que ha afirmado desde la experiencia de haber "vivido bajo el comunismo" en su país --Estonia--, que "el comunismo nunca funciona", ha aseverado que un camino "abierto y creíble hacia el futuro" para Cuba "solo puede ser trazado por los propios cubanos"

"Una mayor inestabilidad en Cuba solo arriesga mayores consecuencias humanitarias, migratorias y de seguridad para el pueblo cubano, pero también para una región más amplia. Una reforma negociada hoy es preferible al colapso mañana", ha zanjado.