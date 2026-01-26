Cuba.- El Kremlin alerta de un posible bloqueo naval estadounidense a Cuba

El portavoz presidencial, Dimitri Peskov, en un encuentro en el Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha alertado este lunes de un posible bloqueo naval estadounidense a Cuba, en un supuesto plan para lograr un cambio de régimen en la isla después de la operación militar estadounidense contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro.

"Estamos leyendo muchas informaciones sobre este asunto. Es información alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están listos para defender sus intereses y su independencia", ha valorado el portavoz presidencial, Dimitri Peskov, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

Los últimos días, medios estadounidenses se han hecho eco de un supuesto plan de la Administración de Donald Trump para, a lo largo de este año, reforzar la presión sobre La Habana para forzar a algunos miembros del Ejecutivo a llegar a un acuerdo con Washington que conlleve un cambio de régimen en la isla.

Este plan seguiría los pasos de Estados Unidos en Venezuela, donde la presión con un despliegue militar, la designación de una zona de exclusión aérea y el bloqueo al crudo venezolano culminó con una operación militar para sacar a Maduro del poder, dejando en su lugar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que desde entonces ha cooperado con las autoridades estadounidenses.

Los días posteriores a la caída de Maduro, Trump amenazó a Cuba instando a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" y advirtiendo de que la crisis en la isla se recrudecerá por la falta de suministro energético desde Venezuela. "Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", afirmó en un mensaje en redes sociales.

El diario 'The Wall Street Journal' va más allá e informa de que la Administración estadounidense estaría en plena búsqueda de perfiles en el seno del Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel que sean conscientes de las consecuencias de una intervención y quieran cerrar un acuerdo con Washington.