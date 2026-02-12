El Kremlin minimiza los posibles aranceles de EEUU a Rusia por ayudar a Cuba: "El comercio es casi inexistente"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha restado importancia este jueves a la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a sus exportaciones por enviar combustible a Cuba, en un intento por paliar la crisis de desabastecimiento que sufre la isla, ya que el intercambio comercial entre ambos países "es casi inexistente".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que si bien no desean una escalada de las tensiones con Estados Unidos, las amenazas arancelarias lanzadas por el presidente estaounidense, Donald Trump, a todos aquellos que ayuden a Cuba poco afectarían al comercio entre ambos países, según recogen agencias estatales rusas.

"Hemos mantenido conversaciones a lo largo de estos días, estamos en contacto con nuestros amigos cubanos, estamos discutiendo sobre las opciones que hay para proporcionarles ayuda", ha apuntado Peskov.

No obstante, ha evitado dar más detalles al respecto ya que considera que "por razones obvias, no se puede hablar de estos asuntos de forma tan pública". Con todo, ha instado a las partes a "un diálogo constructivo" a través del cual poder resolver "los problemas que existen actualmente".

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Trump ahondó aún más en el bloqueo sobre la pequeña nación caribeña después de decretar la imposición de aranceles a todos aquellos países que le suministraran combustible.

No obstante, la Embajada rusa en La Habana ya anunció que Moscú pronto entregará petróleo y productos derivados del petróleo a Cuba como ayuda humanitaria. Otros países como México han enviado ya alimentos y productos de primera necesidad.