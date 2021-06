Liberan al artista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara tras un mes en el hospital

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha recibido el alta este lunes tras un mes "bajo custodia del estado" en un Hospital Universitario General Calixto García, informan organizaciones de Derechos Humanos.

La directora de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, ha celebrado, a través de una publicación en su perfil de Twitter, la liberación de Otero, quien estuvo en huelga de hambre parte de su estancia en el centro hospitalario.

"El artista y defensor de los Derechos Humanos Luis Manuel Otero Alcántara ha sido liberado, después de un mes bajo custodia del estado en el Hospital Calixto García. Esperamos que se encuentre bien y mantenemos la exigencia de liberación de otras personas defensoras de Derechos Humanos, artistas y periodistas", ha apuntado.

Otero, líder del Movimiento San Isidro, que se define como "un movimiento de vanguardia con incidencia en la protección, promoción y defensa de los derechos civiles y culturales en la Cuba presente y futura", llevaba un mes en el Hospital y organizaciones habían denunciado su estancia como un "secuestro", ya que estaba "incomunicado".

Tras su salida, el propio artista ha asegurado que se encuentra "bien" físicamente, si bien ha reconocido que está "preocupado" por la situación y porque sus amigos "están presos".

Además, ha indicado que la "seguridad del Estado" le advirtió tras recibir el alta. "Esto no va a ser aceptarismo, donde yo estoy bien y mis amigos mal. No, no, no", ha apuntado Otero, informan medios cubanos.

El artista opositor se encontraba en el hospital desde el pasado 2 de mayo, con un diagnóstico de inanición referida, según información de la Dirección Provincial de Salud de La Habana, recogida por la prensa oficial.

"Durante la estadía hospitalaria su evolución ha sido favorable, con parámetros clínicos y de laboratorio que ya se encuentran todos dentro de rangos normales. Desde hace varios días se encuentra con dieta libre, que cumple con las necesidades nutricionales. En este período ha logrado ganancia de peso y recuperación de los requerimientos energéticos. La atención médica multidisciplinaria recibida ha permitido su recuperación integral", ha manifestado la Dirección de Salud de Cuba.

Según la misma institución, "en todo momento (Otero) ha reiterado su agradecimiento al personal que ha estado a cargo de su atención, el cual ha respetado la voluntad del paciente, tanto para los procederes médicos, los cuidados, su nutrición y el tiempo de permanencia en el hospital, lo cual está respaldado por su firma en la historia clínica".

No obstante, Movimiento San Isidro y otros colectivos han denunciado a lo largo de este tiempo que este se encontraba "aislado", entre ellas Amnistía Internacional, que lo había nombrado "preso de conciencia" y había instado al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a que lo pusiese "en libertad".