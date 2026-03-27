Llega a Cuba un nuevo cargamento de ayuda humanitaria del Gobierno de México

Imagen de un buque de la Armada mexicana - SECRETARÍA DE EXTERIORES DE MÉXICO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han anunciado este viernes la llegada de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, el cuarto enviado desde el país norteamericano a la isla en medio del agravado bloqueo económico, comercial y financiero por parte de la Administración de Donald Trump.

La Secretaría de Exteriores ha informado de la llegada "a la República de Cuba de un nuevo cargamento con ayuda humanitaria, a través de un buque de la Armada de México", una decisión enmarcada en "la tradición solidaria" del continente latinoamericano y la orden de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"El buque de apoyo logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó a la República de Cuba la mañana de este viernes con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en víveres varios, principalmente frijol y arroz", ha indicado en un comunicado.

"Con este cuarto envío ya suman 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba y que fueron enviadas por el Gobierno de México, con participación de los gobiernos de Ciudad de México y de Puebla, así como de organizaciones sociales", ha agregado la cartera diplomática, antes de destacar la ayuda enviada en los últimos meses a países "hermanos". "Tal es el caso de los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente", ha apuntado.